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شاهد عمل فني يخلد رمية الشهيد السنوار للعصا

الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فنيا، يخلد رمية العصا الأخيرة للشهيد يحيى السنوار القائد السابق لحركة حماس، الذي استشهد بعد اشتباك ضار مع قوات الاحتلال الصهيوني في رفح.

العالم - فلسطين

ويظهر المقطع الذي أنتجته وكالة تسنيم الإيرانية، كنبة يتناوب بالجلوس عليها عدد من الأشخاص في الطريق، ويقوم كل واحد منهم بإلقاء عصا في حركة تشبه تلك التي قام بها الشهيد السنوار، ضد الطائرة المسيرة التابعة للاحتلال الصهيوني.

ويستكمل المشهد بتطاير العديد من العصي، وتجمعها على شكل كومة كبيرة، وفوق علم الاحتلال، قبل أن يأتي المشهد الحقيقي للسنوار، لحظة إلقاء عصاه، والتي تحولت إلى شعلة سقطت على كومة العصي واندلعت فيها نار كبيرة، التهمت ألسنتها علم الاحتلال بالكامل.

يشار إلى أن مشهد اللحظات الأخيرة من حياة السنوار، تحول إلى أيقونة لمؤيدي المقاومة الاسلامية حول العالم، وقام الكثيرون بتقليده، سواء بجلسته على الكنبة أو إلقاء العصا وهو يرتدي ملابسه العسكرية، ويجلس وهو يعاني من إصابات خطيرة، قبل أن يستشهد في الاشتباك.

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