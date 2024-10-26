رئيس مجلس النواب العراقي يدين الاعتداء الصهيوني على ايران

العالم _ العراق

وأكد المندلاوي تضامن ووقوف العراق مع إيـران واستنكاره المستمر للانتـهاكات الصهيونية للقوانين الدولية.

وحذر المندلاوي من مساعي صهيونية لتوسعة الصـراع للهروب من الواقع المرير والهـزائم المتكررة بعد اكثر من عام على الطـوفان.

ودعى المندلاوي لاتخاذ مواقف شجاعة لحماية الأجواء العراقية وعدم السماح باستباحتها.

هذا وشن كيان الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الثانية من فجر يوم السبت هجوما من خارج الحدود على ايران ما خلف أضرارا محدودة.

وسمع دوي انفجارات إثر تصدي منظومة الدفاع الجوي الايرانية لمحاولات كيان الاحتلال استهداف بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان.

وأفاد مقر الدفاع الجوي الايراني في بيان بأنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة التي وجهها مسؤولو الجمهورية الإسلامية لكيان الاحتلال لتجنب أي مغامرات إلّا أن هذا الكيان هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وايلام وأن منظومة الدفاع الجوي نجحت بالتصدي لهذا الهجوم العدواني الذي خلف اضرارا محدودة.