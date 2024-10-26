صحة غزة: 1206 عائلات فلسطينية تم مسحها من السجل المدني

العالم _ فلسطين

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 1206 عائلات فلسطينية تم مسحها من السجل المدني، إضافة إلى تسجيل 10000 مفقود.

وأضاف المكتب أن 42924 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، معظمهم من الاطفال والنساء.

وأشار إلى أن 1047 شخصا استشهدوا من الطواقم الطبية، أما طواقم الدفاع المدني فاستشهد 85 شخصا، و177 من الصحافيين.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه منذ إغلاق معبر رفح انخفض معدل الإجلاء الطبي للأطفال من 300 إلى 22 طفلا شهريا، منوها إلى أن عدد طلبات الإجلاء الطبي الخاصة بالأطفال التي رفضتها إسرائيل غير معروف.

وأضاف أنه بالمعدل الحالي سيستغرق الأمر 7 سنوات لإجلاء 2500 طفل من غزة يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، مؤكدا على أن الأطفال يموتون.

وقال المتحدث إن إجمالي عدد الأطفال الذين تلقوا لقاح شلل الأطفال في غزة يصل إلى 450 ألفا.

من جهته، قال الدفاع المدني في شمال غزة إنه لا يستطيع الاستجابة لنداءات ومناشدات عديدة تصله من منازل سكنية تعرضت للقصف والحرق الإسرائيلي في بلدة جباليا والنزلة شمال قطاع غزة.

وأضاف الدفاع المدني أنه معطل كليا قسرا بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر في شمال قطاع غزة.