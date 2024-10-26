السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 26-10-2024

السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 25-10-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 24-10-2024