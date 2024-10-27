کيف أنهی استشهادي فلسطيني عطلة السبت لجنود الاحتلال؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن نجمة داوود الحمراء ان عدد المصابين في عملية غليلوت، تجاوز الـ50 اسرائيلي مؤکداً ان عدد من المصابين في حالة موت سريري.

وأکد مراسل العالم ان من بين الجرحی، 20 جندياً وضابطاً اسرائيلياً کانوا في طريق عودتهم الی معسکراتهم بعد انتهاء عطلة السبت.

ونفذ العملية، سائق شاحنة من سکان مدينة القدس حيث قام بدهس العشرات في محطة للحافلات في مفترق غليلوت.

وذکر مراسل العالم نقلاً عن صحيفة "اسرائيل هيوم" ان سائق الشاحنة ترجل بعد عملية الدهس وهو يحمل سکيناً، الا ان أحد الجنود الصهاينة اطلق عليه النهار وقتله.