حزب الله يُنذر مستوطني كريات شمونة ويطالبهم بـ'الإخلاء الفوري'

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، جاء في نص الإنذار الذي نشره “حزب الله” عبر صفحته الرسمية على منصة “إنستغرام”، وتابعه المركز الفلسطيني للإعلام فجر الإثنين: “إلى المقيمين في مستوطنة كريات شمونة، عليكم إخلاؤها فورا”.

ونشر “حزب الله” إنذارا لسكان عدة مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بإخلائها، “بعد أن تحولت لمكان ينتشر فيه جيش الاحتلال الذي يُهاجم لبنان”.

وكان “حزب الله” قد وجه مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية أوامر إخلاء لعدد من المستوطنات وطالب سكانها بإخلائها.

وعلّق على الموضوع بالقول: “إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان. يطلب إليكم الإخلاء فورا. مستوطناتكم تحولت إلى مكان لانتشار واستقرار قوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان”.

ونبه: “بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية”.

ونشر “حزب الله” أسماء المستوطنات الآتية: كريات شمونة، يسود هامعلاه، اييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشيحا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير.

وشملت إنذارات الإخلاء: شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هعيميك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي.