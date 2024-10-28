احمديان: العدوان الصهيوني ليس له تأثير على قدرات ايران العسكرية

العالم - ايران

وصرح احمديان للصحفيين خلال زيارته لمكتب حماس بطهران اليوم الاثنين: استشهاد "يحيى السنوار" دليل على وعد الله بأن الشهداء لا يقتلون وهم احياء، فهو حي وصانع تيار، ومن المؤكد أن رسالة الشهيد السنوار وتأثيرها في تيار المقاومة أكثر فعالية من شخص السنوار.

وحول وضع المقاومة في المنطقة ومستقبلها قال احمديان: الميدان اليوم يظهر وضع المقاومة، والعدو الصهيوني فقد أهدافه بعد عام، ويمكن رؤية نتائج عدم قدرته في الاستسلام والفشل من خلال مقاومة فلسطين ولبنان، وجبهة المقاومة منتصرة وستحقق أهدافها، والمقاومة كسبت تياراً عظيماً في العالم.

وتابع أحمديان قائلا: فلسطين لم تكن معروفة من قبل شعوب العالم في بداية عملية طوفان الأقصى، وكانت دعاية العدو قد وصمت المقاتلين الفلسطينيين بالإرهاب في العالم، لكن اليوم لا يوجد أحد في العالم لا يعرف الاحتلال الاسرائيلي وان الشعب الفلسطيني يحاول التحرير، وهذا الإنجاز هو للشهيد السنوار ومقاتلي حماس، واليوم علم فلسطين يرفرف عاليا.

وحول العدوان الصهيوني الاخيرعلى ايران، قال امين المجلس الاعلى للامن القومي: لا نحتاج إلى التقييم؛ وهم أنفسهم يقيمون آثار عمليتهم التي يتفاخرون بها كثيرا، وبالتأكيد أن هذه العملية لم يكن لها تأثير يذكر على القدرات العسكرية التي كانت هدف هذه العملية، وقوة الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تزال قائمة. .