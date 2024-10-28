اعدام الارهابي جمشيد شارمهد 

العالم - ايران

وفي هذا السياق، أصدر مكتب المدعي العام في طهران بيانا فيما يلي نصه :

نحيط شعب إيران الإسلامية الكريم وأسر الشهداء والمضحين، بأن جمشيد شارمهد، زعيم الزمرة المرتزقة المعروفة باسم "تندر"، قام بالتخطيط لعدة عمليات إرهابية ضد بلدنا الإسلامي العزيز إيران، بأمر من أسياده في منظمات التجسس الغربية والأمريكية والكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

ومن بين تلك العمليات، يمكن الاشارة الى تفجير حسينية سيد الشهداء (ع) في شيراز، والتي أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من 200 من مواطنينا الأعزاء.

هذا في حين كان بين الشهداء 5 نساء وأطفال أبرياء تضرجوا بدمائهم.

هذا الإرهابي المجرم ، والمطلوب دولياً بتهم إرهابية عديدة، وقع في قبضة جنود إمام العصر والزمان (ع) المجهولين، رغم انه وبعد مجزرة اهالي شيراز المظلومين كان في ضيافة الدول الأوروبية والأمريكية، ويخضع لحماية معقدة من قبل أجهزة استخباراتهم.

إن إلقاء القبض على هذا المرتزق هو علامة على تصميم جمهورية إيران الإسلامية على ملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة ضد أعداء إيران اللدودين، مهما بعدوا.

بعد سنوات من الخبث والجرائم التي ارتكبتها زمرة "تندر" المرتزقة والإرهابية ضد شعب إيران الإسلامية المظلوم والمقتدر، تمت إدانة جمشيد شارمهد، الذي كان سبباً في استشهاد وجرح المئات من الإيرانيين الأبرياء، بحكم من محكمة مختصة و تمت معاقبته على أفعاله في 27 اكتوبر 2-24 .

لا شك أن وعد الله بخصوص حماة الإرهاب سوف يتحقق وهذا الوعد أكيد.

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنتَقِمُونَ