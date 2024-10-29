الجهاد الاسلامي.. انتخاب الأمين العام لحزب الله يؤكد صلابة وقدرة المقاومة

العالم _ فلسطين

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، من قيادة وكوادر وأنصار حزب الله، ومن سماحة الشيخ نعيم قاسم، بأسمى آيات التهنئة والتبريك على الثقة الكبيرة التي نالها بتوليته مهام الأمين العام لحزب الله، خلفًا للشهيد القائد السيد حسن نصر الله، الذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إن تولي الشيخ نعيم قاسم منصب الأمين العام لحزب الله، في هذه المرحلة الحساسة، هي تأكيد على صلابة المقاومة الإسلامية في لبنان، واستعادتها لزمام المبادرة، وإثبات لقدرتها العالية على مواجهة العدو وإيلامه، وإحباط عدوانه وإفشال خططه".

وأعربت عن اعتزازها بتولي الشيخ نعيم قاسم هذه المهمة الكبيرة في هذه اللحظات الحرجة من تصاعد العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق وتزايد التحديات على جبهات المقاومة كافة.

وأضافت: "عرفنا سماحة الشيخ نعيم قاسم، على مر السنين، صاحب كفاءة عالية وحرصًا بالغًا على دعم المقاومة الفلسطينية، وسندًا في الساحات كافة التي تتطلبها قضية فلسطين وإسناد مقاومتها. وإننا واثقون من قدرته على تولي هذه المرحلة، وإدارة دفة الحزب نحو النصر في هذه المرحلة الحساسة".

وأكدت وقوفها التام إلى جانب الاخوة في حزب الله، كتفاً بكتف في ساحات الجهاد والمقاومة، داعين الله أن يسدد خطى الشيخ نعيم قاسم وإخوانه وكل مجاهدي حزب الله، وأن يمن عليهم بالتوفيق والعزم على مواصلة المسيرة حتى دحر الاحتلال وهزيمته.

وأعلنت قيادة حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، عن انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب خلفاً للشهيد حسن نصرالله.