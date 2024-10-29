شاهد.. إنتفاضة شعبية في لندن لتسليط الضوء على جرائم الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

في قلب لندن، وعلى مقربة من مبنى البرلمان البريطاني، تتناثر ملابس الأطفال الصغيرة على حبال مشدودة بين أيدي المتظاهرين.



حيث ترفرف ملابس الأطفال الصغيرة التي يرفعها المتضامنون كأيقونة للصمت القاتل، وصرخة ضد الظلم، تحمل في طياتها حكايات معاناة الأبرياء وضحايا الصراعات الدامية في غزة وغيرها من المناطق المنكوبة.

في محاولة لإيصال رسالة صادمة للعالم: أوقفوا الإبادة الجماعية وارفعوا اياديكم عن غزه ولبنان.



وقالت متظاهرة بريطانية:"هذه مأساة تترك أثرها على كل من يشهد ذلك وحتى الفلسطينيين أنفسهم الذين يعيشون تحت الإحتلال منذ ما يقرب من ثمانية عقود".



هذه الانتفاضة الشعبية، التي تتزامن مع ذكرى وعد بلفور، تنطلق يوميا بين الساعة 12 و2 ظهرا أمام البرلمان البريطاني، وتهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم التي يتهم بها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن.



وقال متظاهر:"نحاول أن نوصل صوتنا رغم عدم اهتمام الحكومة لكن نحاول أن نوصل صوتنا من أجل أن نساهم ولو بجزء بسيط بوقف المذبحة التي ارتكبها اليهود الصهاينة ضد أخواننا بفلسطين بمساعدة بريطانيا ودول حلف الاطلسي والولايات المتحدة وكل الدول التي تدعي دعم حقوق الانسان".



وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة للحكومة البريطانية، التي أثارت استياء العديد من النشطاء إثر تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي، الذي وصف إطلاق مصطلح “إبادة جماعية” على الحرب في غزة بأنه تقليل من شأن الإبادات الجماعية التاريخية، يستمر المتظاهرون هنا في تحدي هذا الموقف الرسمي، مصرين على أن العدالة يجب أن تكون فوق الاعتبارات السياسية.

من أمام البرلمان البريطاني، ومع رفرفة ملابس الأطفال كرمز للبراءة المسلوبة، يصرخ المتظاهرون مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

هنا، يعيد المتضامنون للذاكرة وعد بلفور، مؤكدين أن التاريخ لن يغفر صمت المجتمع الدولي، رسالة هؤلاء واضحة"نحن الشعب، ولن نسكت".

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