قرار جديد من حكومة 'طالبان' يصدم الافغانيين!

العالم - أفغانستان

وأُفيد بأن زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوندزاده، ضغط على مسؤولي الإذاعة والتلفزيون لوقف تصوير الكائنات الحية.

واجتمع مدير عام الإذاعة والتلفزيون الوطني في أفغانستان، قاري يوسف أحمدي، مع رؤساء الفروع الإذاعية الأسبوع الماضي.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن خطط لتحويل القنوات التلفزيونية إلى إذاعات.

وتأكد تحويل التلفزيون الوطني في قندهار إلى راديو، كما تم وقف بث التلفزيون المصور في تسع ولايات أخرى، حيث تم تحويله أيضًا إلى بث صوتي.

ومع ذلك، لا تزال التفاصيل حول ما إذا كان هذا القرار سيشمل كافة القنوات، الرسمية والخاصة، غير واضحة.