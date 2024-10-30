إسبانيا توسّع حظر الأسلحة ضد كيان الاحتلال

العالم- اوروبا

ونقلت وكالة "رويترز" عن إذاعة "كادينا سير"، أن قوة شرطة الحرس المدني الإسباني كانت قد وافقت على شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم مقابل ستة ملايين يورو (6.48 مليون دولار) من شركة "غارديان" الإسرائيلية.

وجاء قرار إسبانيا، عبر وزارة داخليتها، بعدما كانت قد تعهدت بإيقاف مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، ليشمل الآن القرار الإسباني مبيعات ومشتريات الأسلحة من وإلى كيان الاحتلال.

وجاء في بيانٍ للحكومة الإسبانية تأكيدها التزامها بعدم بيع الأسلحة لـكيان الاحتلال، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مُضيفةً أنه "على الرغم من كون الأمر يتعلق في هذه الحالة بشراء ذخيرة، بدأت وزارة الداخلية الإجراءات الإدارية لإلغاء عملية الشراء".

وأضافت الوزارة أن "الشركات الإسرائيلية سيتم استبعادها أيضاً من أي عطاءاتٍ معلقة".

وكان قد طالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا بـ"تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل"، وذلك "بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان".