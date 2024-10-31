السيدمقتدى الصدر يدين استعمال السلاح في العراق ضد العراقيين

العالم العراق

وأصدر زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي السيد مقتدى الصدر أمس الأربعاء، بيانا حول "استخدام السلاح ضد العراقيين"، حيث جاء هذا الموقف بعد زيارته للسيد صدر الدين القبانجي، الذي تعرض منزله فجر الأربعاءالى هجوم "بقذيفة آر بي جي".

وقال الحساب الناطق باسم السيد الصدر، صالح محمد العراقي والذي نقل نص الكلام عن السيد الصدر: "كل من يستعمل السلاح في العراق ضد العراقيين فهو يستعمله طلقة في صدري وأنا براء منه إلى يوم القيامة ويعتبر مطرودا من آل الصدر ومن التيار الوطني الشيعي"، معتبرا ان "كل من يتعاون معهم يعتبر من أعدائي وأعداء العراق".



وكان السيد الصدر قد زار قبل ساعات امام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي في مكتبه، وذلك بعد تعرض منزل القبانجي لهجوم بقاذفة فجر اليوم من قبل مجهولين.