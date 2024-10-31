قائد قوة القدس يهنىء الشيخ قاسم ويؤكد وقوفها الى جانب المقاومة

العالم - إيران

وإليكم نص رسالة العميد قاآني:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

المجاهد المقدام سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم (حفظكم الله تعالى)

سلام عليكم

نحمد الله العظيم أن حضرتكم كشخصية مجاهدة عريقة تتمتع بسجل لامع ومحبة كبيرة بين أبناء الشيعة ومجاهدي المقاومة الأبرار، وفي لحظة تاريخية وفي اختيار مصيري، تحملتم المسؤولية الثقيلة والقيمة للأمانة العامة لحزب الله البطل.

مع تكريم الذكرى الخالدة والمقام الرفيع للمجاهد الكبير الشهيد السيدحسن نصرالله، وكذلك الشهيد المضحي والمتفاني السيد هاشم صفي الدين، والقادة والمسؤولين والمجاهدين الشهداء في حزب الله (رضوان الله تعالى عليهم) الذين ارتقوا شهداء جراء جرائم العصابة الصهيونية المجرمة، أسأل الله تعالى وفي ظل إدارتكم وقيادتكم مواصلة الطريق الجهادي الوضاء لهؤلاء الشهداء بسرعة وقوة أكبر.

وأؤكد لكم أن إخوانكم في قوة القدس سيبقون إلى جانب حضرتكم وإلى جانب حزب الله البطل حتى اقتلاع الشجرة الصهيونية الخبيثة واجتثاثها وبالتالي تحرير فلسطين والقدس الشريف.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

العميد إسماعيل قاآني

قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية

29/10/2024