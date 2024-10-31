بالفيديو.. حملة شعبية في قم المقدسة لجمع التبرعات لدعم لبنان وغزة

العالم - خاص العالم

وأفادت مراسلة "العالم" من قم المقدسة أنه في ظل الازمة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وايضاً في لبنان جراء العدوان الاسرائيلي وحملاته الوحشية المستمرة، تجري منذ اسابيع في كل محافظات الجمهورية الاسلامية في ايران حملات تبرع لاهالي غزة، وايضاً لاهالي لبنان.

ورصدت كاميرا العالم حملات التبرع ليلة الجمعة في حرم السيدة معصومة بنت الامام موسى الكاظم سلام الله عليهما تضامناً مع اهالي غزة واهالي لبنان الذين يتعرضون لعدوان صهيوني همجي وحرب أبادة جماعية.

وقال "أسد اللهي" أحد المسؤولين في برنامج جمع التبرعات في قم المقدسة، "اوجه التحية الى السيدة فاطمة المعصومة نيابة عن المشاهدين، كما ترون في هذا الحرم المبارك يجتمع أبناء الشعب الايراني من اجل مساعدة الشعبين المظلومين في لبنان وغزة، ويشارك في الحملة كل من الزائرين والوافدين للحرم المبارك وبالخصوص أهالي قم المقدسة، موضحا ان التبرعات شملت الحلي والقطع الذهبية بالاضافة الى التبرعات النقدية وغير النقدية وكل شخص يقوم بالتبرع بحسب امكانياته".

وتأتي حملة التبرعات هذه تجسيدا لمعاني الاخوة والتفاني الانساني، وتنديدا بالاعمال الاجرامية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني والتي تنتهك لكل المواثيق الدولية.