الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
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المقاومة العراقية تعلن قصفها هدفا حيويا جنوب الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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