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سلسلة غارات "اسرائيلية" جديدة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الطيران الحربي لكيان الاحتلال، نفذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة) سلسلة غارات عنيفة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم- لبنان

وإستهدفت الغارات مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

وقد خلفت الغارات دمارًا هائلًا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضًا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.

من محيط السفارة الكويتية بالقرب من المنطقة التي استهدفت بالعدوان قبل قليل في الضاحية الجنوبية لبيروتمن محيط السفارة الكويتية بالقرب من منطقة استهدفتها غارات الاحتلال اليوم الجمعة في الضاحية الجنوبية لبيروت

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول المنصرم يشن كيان الاحتلال عدوانا همجيا على لبنان، ما أسفر حتى الان بحسب وزارة الصحة اللبنانية عن 2867 شهيدا و13047 مصابا .

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء فلسطين المحتلة، إثر إطلاق كثيف من المقاومة الاسلامية في لبنان لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية.

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