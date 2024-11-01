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الليلة وفجر اليوم الجمعة.. .

استشهاد 47 فلسطينيا بقصف الاحتلال دير البلح والنصيرات والزوايدة

استشهاد 47 فلسطينيا بقصف الاحتلال دير البلح والنصيرات والزوايدة
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

استشهد، الليلة وفجر اليوم الجمعة، 47 مواطنا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على دير البلح والنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأكدت مصادر طبية وصول 47 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف إسرائيلي على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.

وقالت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية إن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جار عن مفقودين تحت الإنقاذ.

وأظهر مقطع فيديو الفتى تامر تامر محسن ينهار بالبكاء وهو يحتضن والدته الشهيدة في مستشفى شهداء الأقصى، التي ارتقت في القصف الأخير على وسط قطاع غزة، فيما يحاول بعض المتواجدين في المكان مواساته وتهدئته.

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