العالم - خاص بالعالم

حصن لبنان.. المقاومة الإسلامية تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التقدم إلى قرى وبلدات جنوب لبنان وتستمر في ضرب عمق الاراضي المحتلة.

غرفة عمليات المقاومة أصدرت ملخصًا ميدانيًا عن تطورات المعارك عند الحدود الجنوبية اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت القرى الأمامية محاولات تقدم لجيش الاحتلال، ليواجه تصديًا عنيفًا من قبل المقاومين عبر خمسة محاور موزعة على طول الجبهة من الناقورة إلى مزارع شبعا.

أما عن القوة الصاروخية والجوية للمقاومة، فقد كشفت غرفة العمليات عن تنفيذ ستمئة وخمس وخمسين عملية إطلاق متنوعة، وصلت إلى الضواحي الشمالية لتل أبيب. كما أطلقت مئة وسبعين مسيّرة من مختلف الأنواع والأحجام، بعمق وصل إلى مئة وخمسة وأربعين كيلومترًا حتى الضواحي الجنوبية لتل أبيب.

مجاهدو المقاومة الإسلامية نفذوا في وحدة الدفاع الجوي عشرين عملية إطلاق لصواريخ أرض-جو ضد الطائرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني.

أما عن حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء توغله البري في لبنان، فقد أعلنت المقاومة عن مقتل خمسة وتسعين جنديًا وإصابة تسعمئة من الضباط والجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى تدمير اثنتين وأربعين دبابة ميركافا.

وكان حزب الله أعلن في بيانات متتالية عن قصف حيفا وعدة مستوطنات وقواعد وثكنات عسكرية شمال الأراضي المحتلة بصلية من الصواريخ.

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط بمقتل سبعة إسرائيليين جراء صواريخ حزب الله، كما أعلن عن إصابة أحد عشر عسكريًا خلال المعارك في جنوب لبنان، رغم التعتيم الإعلامي المفروض عليه من قبل الحكومة.

أما عن صفارات الإنذار، فإنها ما زالت تدوي في مستوطنات شمال الأراضي المحتلة، منها الجليل الأعلى والغربي، إثر إطلاق الصليات الصاروخية من لبنان وخشية تسلل مسيرات المقاومة.