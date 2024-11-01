الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 01-11-2024

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 31-10-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 30-10-2024