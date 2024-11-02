شاهد ماذا فعلت مسيرة حزب الله بمصنع صهيوني في نهاريا+ فيديو

العالم-لبنان

وذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّ "مسيّرةً سقطت في مصنع في بلدة أخزيف بالجليل الغربي"، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيليّة عن "سقوط مسيّرة بشكل مباشر في مصنع شمالي مدينة نهاريا".

KM

لحظة انفجار طائرة بدون طيار في مصنع شمالي نهاريا صباح اليوم

وفي السّياق، أفادت القناة 13 الإسرائيليّة، بـ"إطلاق نحو 4 مسيّرات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، والجيش نجح في اعتراض واحدة"، فيما أعلن موقع "واللا" العبري أنّ "الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضيّة باتجاه مسيّرات تسلّلت إلى خليج حيفا".

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ "صفّارات الإنذار تدوي منذ نحو نصف ساعة في أعماق الجليل، قرب قاعدة رمات دافيد الجوّيّة".