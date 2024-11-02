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اسلامي: ايران وصلت الى مرحلة النضج التكنولوجي والصناعي النووي

اسلامي: ايران وصلت الى مرحلة النضج التكنولوجي والصناعي النووي
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" اليوم السبت، ان ايران قد نجحت في حيازة شيفرات تستخدم في الحسابات الخاصة بانتاج وصنع المنتجات النووية، وكذلك برمجيات تستخدم في عملية التصميم والصنع (في الصناعات النووية)، حيث كانت في السابق لم تستطع الحصول على هذه الشيفرات بسبب "انسداد كافة الابواب" بوجه منظمة الطاقة النووية الايرانية، أو بسبب عدم امكانية الوثوق في صحة هذه الشيفرات بسبب الخشية من العمليات التخريبية، موضحا ان هذا النجاح قد تحقق نتيجة الجهود الدؤوبة لابناء ايران العاملين في الصناعة النووية، مؤكدا ان ايران تكون بذلك قد وصلت الى مرحلة النضج التكنولوجي والصناعي في القطاع النووي.

العالم - ايران

هذا ما قاله اسلامي في كلمة القاها في لقاء مع اساتذة وطلاب جامعات مدينة شيراز (جنوب)، حيث شدد بأن هذه النجاحات هي داخلية ووطنية وتحققت بفضل الابحاث التي يجريها ابناء هذه البلاد والذين قد أوصلوا ايران الى مستوى الدول المتفوقة التي تملك التكنولوجيا النووية.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان المنظمة قد تخطت خلال هذه السنوات الاخيرة مرحلة النشاط البحثي ودخلت المرحلة الصناعية وان هذ المسار التحولي يشهد تطويرا (مستمرا).

واكد اسلامي بأن الازدهار العلمي والتكنولوجي قد صنع للبلاد القوة الرادعة لكي لا يفكرن احد في التعدي عليها، وان امتلاك مثل هذه القوة سيبقي الدرب مفتوحا على الدوام ولذلك يجب بذل المزيد من الجهود لكي لا نقع تحت تسلط الآخرين.

وشدد اسلامي "في عالم اليوم اذا كنتم تريدون الاستقلال فيجب ان تكونوا أقوياء".مفاعل بوشهر

وفي جانب آخر من كلمته أشار اسلامي الى اداء وعمل مفاعل بوشهر النووي خلال الاعوام الـ 11 الماضية قائلا ان ايران تملك الان مفاعلا نوويا واحدا زود البلاد خلال هذه الاعوام بحوالي 70 مليار كيلوواط من الطاقة الكهربائية، والان قد مضى عقد من عمر هذا المفاعل وبقى 50 عاما أخرى من عمره سيواصل خلاله انتاج الطاقة.

واوضح بأن عمل مفاعل بوشهر النووي قد اغنى البلاد عن استهلاك 105 ملايين برميل من الوقود الأحفوري، مضيفا بأن صنع وتطوير المفاعلات النووية له جدوى اقتصادي، كما انه يقلل مستوى التلوث الى الصفر، وان مثل هذه المفاعلات تتمتع بدرجة أمان قصوى وان مردود الانتاج فيها هو 100 بالمئة وانها تستمر في انتاج الكهرباء بمستوى طاقة ثابتة.

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