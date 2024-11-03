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اليونيسف: مقتل طفل على الاقل يوميا في لبنان

اليونيسف: مقتل طفل على الاقل يوميا في لبنان
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف مكتب اليونيسف في تقرير صادم عن تداعيات الحرب على الأطفال في لبنان منذ الرابع من تشرين الأول، مسجلاً مقتل طفل على الأقل يوميًا، بالإضافة إلى إصابة عشرة آخرين في العدوان الصهيوني.

العالم- لبنان

تُعد هذه الأرقام، الصادرة عن مكتب اليونيسف، مؤشرًا على المعاناة التي يعيشها الأطفال.

أحمد، طفل من بعلبك يبلغ من العمر عشرة أعوام، يمثل مثالًا للمعاناة التي يعيشها الأطفال يوميًا. يحكي كيف فقد شقيقته في قصف منزلهما، قائلاً بصوت متحسر: "كنا نلعب معًا كل مساء، والآن ألعب وحدي".

قصة أحمد ليست سوى واحدة من العديد من القصص التي تعكس الوضع القاسي للأطفال. ويشير تقرير اليونيسف إلى أن عدد الأطفال الذين قُتلوا منذ تشرين الأول 2023 بلغ 16، بينما أُصيب ما لا يقل عن 1168 طفلاً آخرين.

كما تشير تقارير اليونيسف إلى أن آلاف الأطفال الناجين من القصف يعانون من ضغوط نفسية شديدة نتيجة تصاعد العنف والفوضى.

وفي تقريرها الأخيرة، شددت اليونيسف على أن "التعافي الحقيقي" للأطفال في لبنان مرهون بوقف العنف، مؤكدة أهمية "تحقيق هدنة فورية تتيح لهم الوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية والبدء في التئام جراحهم النفسية والجسدية".

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