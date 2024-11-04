المقاومة العراقية تهاجم بالمسيرات هدفين مهمين في الأراضي المحتلة

العالم _ العراق

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانين منفصلين، إن مقاتليها استهدفوا هدفين حيويين في شمال الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم الاثنين بواسطة الطيران المسير، دون مزيد من التفاصيل حول المواقع المستهدفة.

وأكدت المقاومة العراقية أن عملياتها تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وشددت المقاومة الإسلامية في العراق على "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، على حد قولها.

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية نفذت أمس الاحد، 3 عمليات هجومية باستخدام الطائرات المسيرة، قصفت فيها أهدافا صهيونية شمال وجنوب فلسطين المحتلة.