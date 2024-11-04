الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تهاجم بالمسيرات هدفين مهمين في الأراضي المحتلة

المقاومة العراقية تهاجم بالمسيرات هدفين مهمين في الأراضي المحتلة
الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الاثنين، مهاجمة هدفين صهيونيين وصفتهما بأنهما "حيويان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على وقع استمرار العدوان الوحشي على كل من قطاع غزة ولبنان.

العالم _ العراق

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانين منفصلين، إن مقاتليها استهدفوا هدفين حيويين في شمال الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم الاثنين بواسطة الطيران المسير، دون مزيد من التفاصيل حول المواقع المستهدفة.

وأكدت المقاومة العراقية أن عملياتها تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وشددت المقاومة الإسلامية في العراق على "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، على حد قولها.

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية نفذت أمس الاحد، 3 عمليات هجومية باستخدام الطائرات المسيرة، قصفت فيها أهدافا صهيونية شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

روابط ذات صلة

المقاومة العراقية تقصف 3 أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة

شاهد.. المقاومة العراقية تهاجم 4 أهداف حيوية في 'ايلات'

بالفيديو..المقاومة العراقية تعلن استهداف هدف حيوي في الأراضي المحتلة

المقاومة الإسلامية في العراق تصعّد من عملياتها ضد الاحتلال

المقاومة العراقية تقصف بالمسيرات 4 أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة