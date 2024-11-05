إيران تعلن مقتل واعتقال 10 إرهابيين في جنوب سيستان وبلوشستان

العالم - إيران

وصرح العميد أحمد شفائي، المتحدث باسم مناورات "شهداء الأمن" التي قوم بها مقر قدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، صرح خلال استمرار تنفيذ هذه المناورات قائلاً: إن حماة الأمن في إدارة أمن سيستان وبلوشستان، إلى جانب الوحدات العملياتية لمقر قدس ووحدات مكافحة الإرهاب في الشرطة، تمكنوا من توجيه ضربات قاتلة ضد خلايا العدو الإرهابية التي تعمل بالوكالة.

وأضاف شفائي: "في آخر عملية نُفذت في هذا السياق، تم اعتقال ستة من العناصر الإرهابية المأجورة في جنوب سيستان وبلوشستان، كما قُتل أربعة آخرون."

وتابع قائلاً: "منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن، وضمن مناورات حماة الأمن في جنوب سيستان وبلوشستان، تم اعتقال 14 إرهابياً وقتل 8 آخرين."

وأكد شفائي: "العناصر الرئيسية للخلايا الإرهابية التي كانت لها يد في استشهاد حماة الأمن في منطقة كوهر كوه بتفتان هم من بين الذين تم اعتقالهم."

وفي الختام، أشار شفائي إلى أنه "تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك أسلحة أمريكية، من هؤلاء الأفراد، ولا تزال الجهود مستمرة للقبض على مرتكبي الفوضى وزعزعة الأمن في سيستان وبلوشستان."