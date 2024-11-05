لحظة استهداف حزب الله لتجمع لقوات الإحتلال بتلال كفرشوبا المحتلة

العالم – خاص بالعالم

ووسط نوع من المراوحة تشهدها كل محاور القتال في القرى الحدودية جنوب لبنان، تستمر المقاومة في الاستهداف النوعي والواسع للمستعمرات والقواعد العسكرية والمدن المحتلة وصولا إلى عمق الكيان.



وضمن عملياتها ،أعلنت المقاومة الإسلامية ‏استهداف مجاهديها صباحا ثكنة معاليه ‏غولاني ،وهي مقر قيادة لواء حرمون ثمانمئة وعشرة بصلية من الصواريخ النوعيّة.



‏ إلى ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة تجمعًا لقوات ‏الاحتلال في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

كما اعلنت المقاومة استهداف تجمع لقوات الاحتلال في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية.



من جهة ثانية، استهدف حزب الله مصنعا للمواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا المحتلة ‏بصلية من الصواريخ النوعية.‏



كما أعلنت المقاومة في بيان لها استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية.



يذكر أن قوات الاحتلال حاولت التسلل الاثنين إلى الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بهدف السيطرة عليها والتمركز في مرتفعاتها التي تطل على أصبع الجليل ومناطق واسعة من صفد وصولا إلى قاعدة ميرون الجوية فوق جبل الجرمق.



ويترافق تحرك الاحتلال نحو مرتفعات مارون الرأس مع قصف مدفعي كثيف يستهدف وسط وأطراف مدينة بنت جبيل.



ووسط هذا المشهد،أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جيش الاحتلال سحب ألوية عدة من جنوب لبنان.



الصحيفة قالت إن الجيش بحاجة ماسة الى سبعة آلاف جندي بينما يأمل في تجنيد عناصر من المتدينين اليهود الذين يرفضون هذا التوجه.



وفي هذا الصدد، أشارت يديعوت إلى إنه إضافة إلى النقص في تجنيد المتدينين اليهود فإن هناك ارتفاع في أعداد الإسرائيليين الذين يحصلون على إعفاء من التجنيد لأسباب مختلفة.

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