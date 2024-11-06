فيلم انيميشن لمخرجة مسلمة امريکية يهز ضمير العالم

العالم - 10

فيلم الرسوم المتحرکة "أنا من فلسطين" مقتبس من کتاب "بابا ماذا يعني اسمي؟".

مخرجة الفيلم ايمان الظواهري، وهي مسلمة امريکية، تتماثل في الفيلم وتتناغم مع الشخصية الرئيسية في القصة، لتنقل جرعة من الأمل الی الجمهور وذلک من خلال محاولتها الدخول الی العالم الحساس للأطفال وايضاً من خلال علم الخيال الخاص بالصغار.

يتناول هذا الفيلم أهم قضية تتعلق بالطفل في عالم غريب، أي مسألة الهوية وتحديد هذا المفهوم من خلال الرسوم المتحرکة والتي يمکن ان تنقل شعوراً اکثر شاعرية وعطاءاً للجمهور.

کما أنها تعبر عنه بشکل أفضل وأکثر نجاحاً بمساعدة الکتاب الذي تناول هذه القصة او الرواية.

في السنوات القليلة الماضية، تمکن أدب الاطفال الذي يتناول القضية الفلسطينية من تحقيق نجاحات مهمة ومؤثرة في العديد من البلدان.

تواجه "صامدة" أزمة داخلية في مدرستها حيث يعرف جميع الاطفال والمعلم من أي بلد هم والی أي بلد ينتمون ويظهرون بلدهم علی الخريطة ويشيرون اليه، لکن صامدة، لاتعرف من أي بلد هي.

السؤال الاکثر وضوحاً الذي کل ما سألته لشخص ما، أجابک بسهولة ودون تفکير ولو للحظة واحدة. لکنها أهل بلد لاوجود له علی الخارطة.

تحاول المخرجة ومن دون ان تجعل بطلة القصة في مواجهة الأزمات والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ان تعرفها علی مفهوم الوطن لکن علی لسان والدها.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..