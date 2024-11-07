عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته

العالم - لبنان

وأوضح بيان للاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية، ان ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفقًا للآتي:

1- الساعة 09:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدفت المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 09:00 استهداف مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 09:15 استهداف مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 10:15 استهداف قاعدة راوية (مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في جيش العدو الإسرائيلي) في الجولان السوري المحتل بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 10:40 استهداف دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

6- الساعة 10:45 بعد رصد ومتابعة لتحركات قوّات جيش العدو الإسرائيلي، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه، وأصابه إصابة مباشرة ما أدى إلى مقتل وجرح من فيه.

7- الساعة 11:10 استهداف مقر ناحل غير شوم (مقر ‏لوائي لفرقة الجليل”91″ يتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي) ‌بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة.

8- الساعة 12:00 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

9- الساعة 13:00 استهداف معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

10- الساعة 15:00 استهداف ثكنة يؤاف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

11- الساعة 15:15 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 15:15 استهداف مستوطنة كفرسولد للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 15:25 استهداف مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 15:45 استهداف مستوطنة غورن بصلية صاروخية.

15- الساعة 15:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 15:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 15:50 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة بيريا بصليةٍ صاروخية.

18- الساعة 16:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 16:15 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية.‏

20- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخٍ نوعيّ، وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفه.

21- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.‏

22- الساعة 17:00 استهداف ‏مستوطنة كفرسولد للمرة الثالثة بصليةٍ صاروخية.‏

23- الساعة 17:15 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون الراس بمسيّرتين انقضاضيّتين أصابتا أهدافهما بدقة.

24- الساعة 17:30 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.

25- الساعة 17:30 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 18:00 استهداف قاعدة زوفولون ‏للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية.

27- الساعة 18:00 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، ‏شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة بيلو (تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للفرقة 98 في جيش العدو الإسرائيلي) جنوبي تل أبيب، للمرّة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة.

28- الساعة 18:15 في إطار سلسلة عمليّات خيبر وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعمليّة مركّبة، قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

29- الساعة 18:45 استهداف تحرك لِقوات جيش العدو الإسرائيلي بين بلدة كفركلا ومستوطنة المطلة بصليةٍ صاروخية.

30- الساعة 19:10 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، ‏شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، للمرة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة.

31- الساعة 20:00 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

32- الساعة 20:15 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

33- الساعة 20:50 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

34- الساعة 22:50 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

35- الساعة 23:15 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

36- الساعة 23:20 استهداف تحرك لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي