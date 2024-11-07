شاهد.. هكذا غير حزب الله مسار المواجهة في لبنان وفلسطين

العالم - خاص العالم

وقال في مقابلة على قناة "العالم"، منذ بدء حزب الله مواجهة الحرب البرية أو محاولة الاجتياح البري من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وايقاعه هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف العدو، بدأنا نشاهد تعاظما للعمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزه والتي توقع الجنود ما بين قتيل وجريح، ويشاهد هذه التوثيقات وحتى اعترافات قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتفاع اعداد القتلى في صفوف جنودهم، اضافة الى ارتفاع اعداد المنتحرين سواء من اولئك الذين انهوا خدمتهم او كانوا في طريقهم لانهاء الخدمة.

وأضاف طنينة أن الاعلام العبري يتحدث بشكل واضح ان هناك ثمناً باهظاً تتحمله قوات الاحتلال والمجتمع الاسرائيلي جراء الحرب في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، هذا الامر تحدث عنه ايضا المستوطن المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال بشكل علني ان المجتمع الاسرائيلي يدفع ثمنا باهظا جدا.

ورأى أن محاولة نتنياهو حسم الصراع بشكل مبكر في جنوب لبنان باغتياله القيادة السياسية لحزب الله وإرتكاب المجازر جعلته يقع في شر اعماله، فأزال كل الخطوط الحمر التي كان الحزب يضعها، وهذا الامر جعل مقاتلي حزب الله يواجهون محاولة الاجتياحات ببسالتهم المعهودة ويوقعون القتل في جنود الاحتلال، مضيفا ان الشارع الاسرائيلي يئن الان تحت وطأة هذه الاصابات والقتلى في صفوف الجنود.

وختم طنينة ان "اسرائيل" غير معتادة على ان يقتل هذا العدد الكبير من جنودها ومستوطنيها في يوم واحد او في شهر واحد، بالاضافة الى استمرار اطلاق الصواريخ والمسيرات نحو مدن فلسطين المحتلة أو المستوطنات التي اقيمت على المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، ما جعل المجتمع الاسرائيلي غير قادر على الحياة في ظل هذه الظروف التي تعيق امكانية عودة الحياة العادية بالاضافة الى انه يضطر الى الهرب كل بضعة دقائق للملاجئ الامر الذي يعني شل الحياة الاجتماعية والاقتصادية داخل الكيان الصهيوني.