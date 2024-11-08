جيش الاحتلال يعترف بمقتل عدد من جنوده في جنوب لبنان

العالم - لبنان

وكان الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال كشف امس الخميس عن “إصابة 10 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 منهم أصيبوا بمعارك لبنان و2 في قطاع غزة، بينما أصيب 21 جنديا في معارك الجبهتين أمس”.

ووفق الموقع الإلكتروني، فقد بلغ عدد الجرحى في غزة والضفة ولبنان 5292 عسكريا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب معطيات هذا الموقع الإلكتروني أمس، فإن بين عدد الجرحى 2402 من العسكريين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة.

واستنادا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل 780 عسكريا منذ بداية العدوان، بينهم 368 في المعارك البرية المستمرة بغزة منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذي قتلوا وأصيبوا في غزة والضفة وداخل (أراضي 1948) وجنوب لبنان، ولا تشمل عناصر الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ومن يعتبرهم الاحتلال مدنيين.

ووسعت قوات الاحتلال منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

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