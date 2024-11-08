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شاهد.. مراسل العالم: حملة نزوح وتجويع يخيمان على غزة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة عالم الاخبارية الزميل محمد البلبيسي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عملية نزوح كبيرة لعدد كبير من العائلات الفلسطينية.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف أن عملية النزوح تأتي بالتزامن مع انضمام لواء كفير الى جيش الاحتلال الاسرائيلي والالوية التي تعمل في شمال قطاع غزة.

وأضاف أن المهمة الاساسية للواء كفير هي قمع المواطنين الفلسطينيين التنكيل بهم، مؤكدا أن هذا اللواء كان يعمل في الضفة الغربية.

وبشأن المجازر الاسرائيلية المتواصلة، قال مراسلنا أن الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرسة شحيبر في مخيم الشاطئ ما أدى الى استشهاد 13 مواطنا فلسطينيا، جلهم من الاطفال.

كما أكد مراسلنا أن القصف المدفعي من جهته لم يتوقف، حيث تشهد مختلف المناطق قصفا مكثفا استشهد خلاله العديد من المواطنين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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