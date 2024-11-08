'الصحة الفلسطينية' تطلق حملة ثالثة للتبرع بالدم بمحافظات غزة الجنوبية

العالم - فلسطين المحتلة

وقال الوزير أبو رمضان، وفق بيان صادر عن الوزارة، إن بنوك الدم كافة في المستشفيات الحكومية، وبنك الدم المركزي، وسيارة بنك الدم المتنقل، ستكون جاهزة اعتبارا من صباح غد السبت ولغاية مساء الثلاثاء المقبل، لاستقبال المتبرعين بالدم من أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية لصالح أهلنا في المحافظات الجنوبية.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من الحملة، التي تهدف إلى جمع 2000 وحدة دم، ستُنفذ بالتعاون مع مؤسسة "رحمة" العالمية، وأنه سيتم إرسال وحدات الدم صباح الخميس المقبل من بنك الدم المركزي في رام الله إلى مستشفيات المحافظات الجنوبية.

وتوجه وزير الصحة بالشكر لأبناء شعبنا كافة في المحافظات الشمالية، الذين هبوا للتبرع بالدم خلال المرحلتين الأولى والثانية من حملة "دمنا واحد"، ودعا إلى التبرع أيضا خلال المرحلة الثالثة، مضيفا أن التبرع بالدم يمثلُ رسالة دعم صحي ونفسي ووطني بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في كل مكان.