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كتائب القسام بالاشتراك مع كتائب عمر القاسم تقصف بقذائف الهاون قوات الاحتلال بحي الشجاعية في مدينة غزة
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إعلام الأحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها
عاجل
إعلام الأحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كريلات شمونة ومحيطها
عاجل
إعلام الأحتلال: صفارات الإنذار تدوي في يرؤون بالجليل الغربي
عاجل
حزب الله: إستهدفنا قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية
عاجل
الاحتلال يعلن رصد إطلاق حوالي 30 صاروخا من لبنان نحو مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة
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مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى الإمتناع عن حضور مباريات كرة القدم وكرة السلة للفرق الإسرائيلية في أوروبا حتى إشعار آخر
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حزب الله: إستهدفنا بالصواريخ تجمعات قوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة ودوفيف
عاجل
حزب الله: إستهدفنا تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصلية صاروخية
عاجل
إعلام الاحتلال: إصابة مبنى بشكل مباشر بصاروخ في "كفرياسيف" شرقي عكا
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش 08-11-2024
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الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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البحرین
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.