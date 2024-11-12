النازحون يتعرضون لأبشع الإنتهاكات بهجمات قوات الدعم السودانية

العالم – خاص بالعالم

وقال علي النميري نازح من شرق الجزيرة:" هؤلاء ليسوا ببشر ولا يتصفوا بأي صفة للإنساية، وأي شيء يتم تخيله يفعلوه ".

وقالت سمية الحاج نازحة من شرق الجزيرة:"قاموا بارتكاب اغتصاب النساء والنهب والقتل وقاموا بتشريد الناس من منازلهم".

وفي ظل إستمرار عمليات الإعتداء على القرى الآمنة ، يخشى مؤتمر الجزيرة من إرتفاع أعداد الضحايا وسط المدنيين والتي وصلت في آخر إحصائياتها إلى أكثر من ألف ومئتان وثلاثين مواطناً على الأقل في غضون ثلاثة أسابيع فقط.

وقال أحمد عراقي عضو المكتب الإعلامي لمؤتمر الجزيرة:"في الـ 21 اليوم الاخيرة وصلت الإحصائية الى اكثر من 1237 مواطن، وفي هذه اللحظات التي نتكلم فيها، قد يكون هنالك المزيد من الارقام المتصاعدة والمزيد من الاعمال الوحشية التي تحدث بحق المواطنين خصوصا في شمال وشرق ولاية الجزيرة".

موجات النزوح المتزايدة لسكان شرق الجزيرة أفرزت أوضاعاً إنسانية صعبة من نقص للغذاء والمياه والخدمات الصحية سيما في ظل بدء إنتشار وباء الكوليرا في المخيمات التي خصصت لهم في بعض الولايات المجاورة.

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