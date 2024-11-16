خدعة حل الدولتين بفلسطين.. من الذي يمنع إقامتها؟

العالم - جوّا الصندوق

عندما توجد قضية ما في العالم تحظى بتأييد أمريكا والصين وروسيا وكل دول أوروبا والغالبية العظمى من الدول الاسلامية وتقريبا كل الدول العربية، هذا المطلب لم يتحقق بسبب وجود مشكلة في مكان ما أو الأدق يوجد هنالك من يقوم بالكذب من قبل جهة أو طرف لا يؤيد حقيقة هذا المطلب ويعطل تنفيذه، ولكنه يقوم بخداع الناس في أنه يؤيده وليس من المنطق ان يكون هناك موضوعا سواء كان سخيفا او سهلا أو صعبا، فغالبية الدول العالم موافقة على حلها وعلى رأسها أمريكا والصين وروسيا وكل دول أوروبا ولكن هذه المسأله تبقى من دون حل.

هكذا حدث والآن يحدث بمسألة ما يسمى "حل الدولتين بفلسطين".

نبحث في هذه الحلقة عن سبب أن المسار السلمي لم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ولو على جزء صغير من أرض فلسطين، وسنكشف من هو الفريق والطرف الذي يمنع اقامة الدولة الفلسطينية والذي هو منذ عشرات السنين يقوم بالكذب على جميع العرب من خلال بيع وهم "حل الدولتين" وسنشرح كيف أن الأنظمة العربية وآخرها النظام السعودي وعلى رأسها السعودية تقوم ببيع الوهم على الأقل من عام 1981م.

القرار الأممي 181 بتقسيم أرض فلسطين لدولتين



في عام 1947 بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 181 الذي نص على تقسيم أرض فلسطين إلى دولتين، دولة للعرب بنسبة 42.88% من الأرض، ودولة لليهود 55.47% من الأرض على أن تبقى مدينة القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.



وبعد هذا القرار كتب المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي في كتابه "حرب الـ 100 عام على فلسطين" قصة يخبرنا أنه قبل 15 أيار من عام 1948 أي قبل النكبة واعلان ما يسمى بـ"إستقلال إسرائيل"، طرد من فلسطين 300,000 مواطن عربي.

وبعد الخامس من أيار وهزيمة الجيوش العربيه طرد 400,000 مواطن فلسطيني فلجأوا الى لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وغزة، حيث لم يسمح لأحد منهم بالعودة، وبعد إعلان الهدنة الذي وقع عام 1949 أجبرت أعداد أكثر على المغادرة.

في هذا المعنى يمكن القول أن النكبه مسار مستمر واتفاق "حل الدولتين" ليس إلا قرارا لإجبار المزيد من الفلسطينيين على المغادرة وانتهى الاقتباس.

تحول الصهيونية من مشروع استعماري بريطاني إلى جزء لا يتجزأ من الهيمنة الأمريكية على الشرق الاوسط

كما اعتبر الخالدي الذي حدث بفلسطين من قرار تقسيم إلى النكبة الى الطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم كان نتيجة للوقائع السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، ويقول بأن قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحده لم يكن سوى قرار بشن حرب على الفلسطينيين وفلسطين في انتهاك لحق تقرير المصير الوارد في ميثاق الأمم المتحدة .

لافتا إلى أن نتيجة التغيرات التي حدثت في العالم قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها وتحديدا صعود الولايات المتحدة الامريكية كقوة عظمى إلى جانب الإتحاد السوفيتي بعد قرار بريطانيا الحد من هجرة اليهود الى فلسطين تحولت الصهيونية من مشروع استعماري مدعوم من الامبراطورية البريطانية إلى جزء لا يتجزأ من الهيمنة الأمريكية على الشرق الاوسط وانتهى الاقتباس.

والخلاصة: أن قرار التقسيم عام 1947 الذي هو أساس مشروع حل الدولتين" لم يكن سوى وسيلة الغرب بقيادة البلاد المتحدة الامريكية من أجل سلب الفلسطينيين حقوقهم في أرضهم وتثبيت الهيمنة الأمريكية على بلادنا.

"إسرائيل".. واقع إحتلالي

والدليل بأنه في غضون ستة شهور بعد قرار التقسيم تم تهجير اكثر من 700 ألف فلسطيني من أرضه واحتلال اكثر من 77% من أرض فلسطين، وبعد أن أصبحت "إسرائيل" كأمر واقع إحتلالي أو ككيان إحتلال للجزء الأكبر من أرض فلسطين فماذا قدم الغرب ، فقد قال ببساطة إذهبوا إلى "الهدنة" حيث عقدت اتفاقيات هدنة بين الدول العربية والكيان الذي يسمى بـ"إسرائيل" ومنذ ذلك الوقت بدأت الولايات المتحدة الامريكية التحضير لمفاوضات بين الانظمة العربية و"إسرائيل".

وفي حوار مع الكاتب العربي والأستاذ الجامعي أسعد ابو خليل وفيما يتعلق بخدعه حل الدولتين أو وهم "حل الدولتين وبسؤاله عن:

سبب تتمسك الولايات المتحدة الامريكية بإدارتها الديمقراطية بالحديث عن مسار حل الدولتين؟وما هو الفرق بين مسار حل الدولتين وحل الدولتين؟

أكد أبو خليل أن كلمة" مسار" تعني تطويل العملية حتى الوصول الى الهدف المنشود، والسعودية تفعل نفس الأسلوب المخادع وهي في السنة الماضية قالت أننا نعلّق التفاوض حول التطبيع مع "اسرائيل" لأننا نصر على تحقيق دولة فلسطينية.

ولفت أبو خليل إلى أنه في الأشهر الماضية وبعد ارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية من قبل"إسرائيل " خرج وزير الخارجية السعودي بتخريجة جديدة وهي تقول بأنه نحن نرضى بـPASS WAY أي"الطريق نحو الدولة المنشودة" ما يعني عملية تسويف وتطويل من أجل خداع الجماهير والناس والرأي العام العربي بشكل خاص.

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ونوه أبو خليل أن هذا المسار طويل يعني من ابتداء من الثلاثينيات ، وأي متابع يستطيع أن يرصد عملية خداع العرب من قبل الحكومة البريطانية والامريكية بعدها من أجل تضمين أن هناك نية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو دائما يأتي عندما يكون هناك تصعيد عسكري، وهذا يثبت النظريه انه لا خيار معنا ضد هذا العدو، ولا لغه يفهمها هذا العدو إلا لغه القوة العسكرية.





قصة تقسيم فلسطين والتوصية الأممية عام 1947م

لفت أبو خليل إلى أن الحكومة البريطانية تسلمت انذاك الخداع المسمى بـ"مسار السلم والتفاوض السلمي" إلى أن تتوج ذلك بتوصية الأمم المتحدة في عام 1947 بأن يتم تقسيم فلسطين، ولكن بصيغة معادلة حسابية مختلفة كليا، حيث أنه في عام 1947 قالت التوصية تحت ضغط أمريكي وغربي بأن يتسلم ويستولي اليهود على 55% من فلسطين التاريخية على أن يبقى للعرب فقط 41% ومنطقة القدس تبقى تحت اشراف دولي هذا يعني تطهير عرقي من المناطق اليهودية.

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