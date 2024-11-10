في طهران..اللواء باقري یبحث مع نظيره السعودي العلاقات الدفاعية

العالم _ ايران

ووصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم الأحد إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وعقب وصوله التقى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.

ويعد تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المحاور الرئيسية لهذا اللقاء.

يشار الى ان اللواء باقري قد اجرى في كانون الاول /ديسمبر العام الماضي، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.