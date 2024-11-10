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في طهران..اللواء باقري یبحث مع نظيره السعودي العلاقات الدفاعية

في طهران..اللواء باقري یبحث مع نظيره السعودي العلاقات الدفاعية
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الیوم الاحد في طهران، مع رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول الركن فیاض بن حامد الرویلي. تطوير العلاقات الدفاعية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

العالم _ ايران

ووصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم الأحد إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وعقب وصوله التقى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.

ويعد تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي من بين المحاور الرئيسية لهذا اللقاء.

يشار الى ان اللواء باقري قد اجرى في كانون الاول /ديسمبر العام الماضي، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.

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