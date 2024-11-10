ابن سلمان:العلاقات الإيرانية السعودية تمر بنقطة تحول تاريخية

العالم- ايران

وفي اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اعرب الاخير عن امله في أن يتم الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات وفي جميع المجالات.

واضاف ولي العهد السعودي: سأغتنم فرصة تواجد النائب الأول لسيادتكم في الرياض وسأجري مباحثات معه، معتبرا العلاقات الإيرانية السعودية تمر بنقطة تحول تاريخية.

من جانبه اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال الاتصال الهاتفي رغبة إيران في تعميق العلاقات بين البلدين وتوسيعها في كافة المجالات.

وقال بزشكيان: ان قمة الرياض ستكون لها نتائج فعالة وملموسة في وقف جرائم الكيان الصهيوني والحرب وسفك الدماء في غزة ولبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد وصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى والتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري حيث بحث الجانبان تطوير الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي.