جنرال صهيوني: لن تستطيع "إسرائيل" البقاء طويلا

العالم-الاحتلال

وقال بريك في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية: "لقد حان الوقت لكي يدرك القطيع الأعمى، الذي يتصرف وكأنه في نفق مظلم، الوضع الراهن ويخرج من الجمود الفكري والعملي الذي يعيش فيه. بدون قيادة حقيقية وصادقة تضع مصلحة الدويلة نصب أعينها، لن تستطيع إسرائيل البقاء طويلا".



واعتبر أنه في حال نجت دويلة الاحتلال "من انهيار الاقتصاد، وانهيار الصمود الاجتماعي، وتراجع العلاقات مع العالم، وتدمير الشمال والجنوب، وتآكل الأمن الوطني، فإنها ستحتاج إلى شد الهمم وإعادة بناء الاقتصاد، وتقوية الصمود الاجتماعي، وإصلاح العلاقات مع العالم، والأمن الوطني، وإعادة إعمار الجليل وغلاف غزة" حسب تعبیره.

وأشار إلى أن حكومة نتنیاهو الحالية "هي الأكثر تدميرا منذ تأسيس الکیان بسبب ديكتاتور (يشير إلى نتنياهو) واحد يريد البقاء على قيد الحياة بأي ثمن. إنه قائد سفينة فقد السيطرة على دفة القيادة ويقود إسرائيل إلى كارثة وطريق مسدود. رئيس وزراء لا يتردد في استخدام أي وسيلة لإنقاذ بقائه السياسي على حساب الدولة ومواطنيها" حسب قوله.



ونقل بريك ما وصفه بـ"شهادات قاسية جدا" عن ضباط كبار في جيش الاحتلال بعضهم لا يزال في الخدمة حول تدهور الأوضاع في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.



وأضاف أن "7 أكتوبر هو الفشل الأكبر الذي واجهه الجيش منذ تأسيسه. أنا والكثيرون مثلي نقوم كل صباح وننظر إلى البقعة على مرآة حياتنا، ولن نستطيع إزالة هذه البقعة حتى يومنا الأخير".



ولفت إلى أن "أفراد الجيش، سوف يتكيفون في السنوات القادمة مع واقع تجربة متناقضة، تجربة عدم الاكتمال الديالكتيكية. في كل نظرة في المرآة ستكون هناك البقعة التي لا يمكن إزالتها. من الصحيح والمناسب تبني حوار مشترك يوازن بين الفشل والانتصار وبين الهزيمة والشجاعة. السرد في هذه الحرب سيعتمد على توازن صحيح وبتواضع كامل" حسب قوله.