الحكومة الإيرانية: على ترامب أن يتجنب أي مسار خاطئ

العالم - ايران

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، سبب عدم حضور الرئيس الإيراني في قمة كاب 29 في باكو، وقالت إن الدول تتخذ قرارات المشاركة في المؤتمرات بما يتناسب مع مصالحها.

وأضافت: نشارك سنويا في الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة رئيس الجمهورية، وتحدد مستويات مشاركة الأفراد وفقًا لمجموعة من العوامل، منها مستوى الاجتماع وحضور الدول الأخرى. ووفقا لتقييم الحكومة، تم تكليف السيدة انصاري، رئيسة منظمة البيئة، لتمثيل إيران في هذا الاجتماع نظرا لطبيعة الموضوع.

على ترامب تجنب تكرار الأخطاء السابقة

في ردها على تصريحات ترامب قالت مهاجراني: تجربة الضغط القصوى على إيران فشلت، ولا تهمنا الأقوال بقدر ما تهمنا الأفعال؛ نقيم الأمور بناءً على العمل وليس التصريحات. ننصح ترامب بالاستفادة من التجارب السابقة واعتماد سياسة جديدة بناءً عليها. ونقترح على الرئيس الأمريكي الجديد أن يتجنب أي مسار خاطئ قد ينتهك حقوق الشعب الإيراني.

وأضافت أن الحكومة أعدت خططًا وسيناريوهات اقتصادية متعددة لحماية المصالح الوطنية بما يتناسب مع أهداف الثورة الإسلامية.

وفي ردها على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، قالت: سننفذ أي خطوة ضرورية لتحقيق المصالح الوطنية وأهداف الثورة، وفق توجيهات قائد الثورة وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.