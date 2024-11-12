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تهجير مجدد لآلاف النازحين من مدرسة في بلدة بيت حانون تجاه غزة

تهجير مجدد لآلاف النازحين من مدرسة في بلدة بيت حانون تجاه غزة
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

أجبر جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مئات الأسر الفلسطينية على النزوح قسراً من مدرسة في بلدة بيت حانون تجاه مدينة غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "فلسطين اليوم"، أفاد شهود عيان في المنطقة، بأن جيش الاحتلال يجبر نحو 100 عائلة نازحة في مدرسة ببلدة بيت حانون على الخروج منها باتجاه مدينة غزة وسط إطلاق نار وقصف مدفعي على المنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي وحرب الإبادة على محافظة شمال قطاع غزة، وسط قصف وإعدام ميداني، ونسف للمنازل وتدمير للخدمات الأساسية، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1300 مواطن وآلاف الجرحى.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 43,603، في حين تجاوز عدد المصابين 102,929 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتواجه الفرق الإنسانية والطبية تحديات كبرى في الوصول إلى آلاف الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب تواصل القصف.

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