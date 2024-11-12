مسيرات حزب الله..كابوس يلازم الصهاينة بكل لحظة

العالم - لبنان

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انطلاق صافرات الإنذار في حيفا، كريات، وعدة مناطق أخرى في الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وأوضحت التقارير أن هذه الصافرات دوت في الجليل الغربي، كريات، حيفا، ونهاريا، خوفًا من احتمال تسلل الطائرات المسيرة.

ويعود سبب إطلاق الإنذارات وحالة الذعر الشديدة التي تعيشها قوات الاحتلال إلى طائرات حزب الله المسيرة، إضافة إلى الهجمات الصاروخية المتواصلة.

وقد نشرت صور لوجود طائرات حزب الله المسيرة في سماء فلسطين المحتلة وتحركها نحو عكا وخليج حيفا، مما يُظهر فشل الدفاعات الجوية المزعومة لدى الاحتلال في التصدي لهذه الطائرات. الأمر الذي دفع الاحتلال إلى إرسال مقاتلاته ومروحياته لمحاولة اعتراضها.

وأقرت وسائل الإعلام الصهيونية بأن حزب الله قد غيّر معادلات الحرب بشكل كبير باستخدام طائراته المسيرة. إذ نفذ حزب الله حتى الآن عدة هجمات مسيرة ناجحة ضد الكيان الصهيوني، كان أبرزها الهجوم الانتحاري لطائراته المسيرة على مقر لواء جولاني في حيفا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود من هذا اللواء الشهير في صفوف الاحتلال.