صور/السفير الايراني بلبنان يلتقي عراقجي

العالم- ايران

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بيروت والذي نقل إلى طهران لتلقي العلاج بعد إصابته نتيجة التفجير الإرهابي لأجهزة البيجر في بيروت، التقى اليوم مع وزير الخارجية ليغادر إلى مقر البعثة في بيروت بعد استعادة صحته.

وأكد رئيس الجهاز الدبلوماسي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام التسهيلات السياسية والدولية للوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان، وأبلغ سفير إيران في بيروت التعليمات اللازمة للفترة المقبلة.

وفي اجراء ارهابي فجر كيان الاحتلال الصهيوني يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الماضي أجهزة اتصالات لاسلكية محمولة باليد في لبنان مما تسبب باستشهاد العشرات من اللبنانيين وإصابة الآلاف في مختلف أنحاء لبنان من بينهم السفير الايراني لدى بيروت.

وتبنى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو رسميا مسؤوليته عن التفجير الإرهابي لأجهزة البيجر في لبنان.

وتقدم لبنان بشكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن هذه الهجمات الدامية، حيث وصف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم الهجوم بأنه عمل حربي ضد الإنسانية والتكنولوجيا والعمل.