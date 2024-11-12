حزب الله يتصدى لمسيرة 'هرمز 450' اسرائيلية بأجواء لبنان

العالم - لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 12:50 من ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية. ‏

مواصفات المسيرة "هرمز 450"

يبلغ طول مسيرة "هرميس 450" نحو ستة أمتار، ويصل وزنها إلى 450 كيلوغرامًا، وتستطيع حمل 150 كيلوغرامًا.

ويعتمد تشغيلها على محرك "وانكل آر 920" الأحادي المروحة والذاتي الاحتراق بنظام فقدان زيت تام، والذي يُعرف بالمحرك الدوار؛ إذ لا يحتاج إلى الأسطوانات والمكابس الموجودة في المحركات التقليدية.

وتم تصميم المسيرة لتتحمل فترات طيران طويلة، وتضمن الاستهلاك المنخفض للوقود، وتزويد الأجهزة الإلكترونية الموجودة على متنها بالطاقة لفترات أطول.

ويمكن أن تعمل المسيرة لمدة 17 ساعة قابلة للتمديد، مع القدرة على التحمل حتى 30 ساعة، عن طريق دمج خزانات الوقود الخارجية، ويبلغ مداها الأقصى 300 كيلومتر.

وتبلغ قوة محركها 52 حصانًا (39 كيلوواطًا)، وتديره مروحة دافعة معطية سرعة أقصاها 95 عقدة (176 كيلومترًا)، وتحلق على ارتفاع يتجاوز 5500 متر.

ومما يميز مسيرة "هرمز 450" اعتمادها على جناح واحد طويل، وذيل للأعلى، وكلاهما مصنوع من مواد خفيفة تسهِل حركة المسيرة وطيرانها، وتشبه في هيكلها جسم طائرة "أميركان بريداتور" ذات الجسم الأنبوبي الطويل.

هيكلها السفلي ثابت لا يتراجع أثناء تحليقها، ويسمح برؤية مجموعة البصريات المتوفرة أثناء بروزها من غلاف المسيرة على طول الخط المركزي لجسمها.

إضافة إلى ميزاتها الهيكلية، يعمل نظام المسيرة ضمن آلية إلكترونية عالية التشفير يصعب اختراقها أثناء التحليق.

وتستخدم "هرمز 450" حمولة كهروضوئية ذات محورين، تمكنها من قبول معدات الاستطلاع والمراقبة حسب الحاجة.

وتواصل المقاومة الإسلامية التصدي للعدوان الصهيوني على لبنان، وتستهدف عملياتها قوات ومستوطنات الاحتلال.



وفي السياق استهدفت المقاومة الإسلامية فی لبنان الیوم الثلاثاء منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة بصليات من صواريخ "فادي 1" و "ملاك 2".

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