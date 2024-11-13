ترامب يعين ستيف ويتكوف مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط

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كما أعلن ترامب تسمية مايك والتز الذي يعد من «الصقور» المتشددين في ملفات خارجية، مستشاراً للأمن القومي في الإدارة الأميركية المقبلة.

وقال ترامب إن والتز، وهو نائب عن فلوريدا وعنصر سابق في القوات الخاصة: «معروف على المستوى الوطني بقيادته في مجال الأمن القومي» و«خبير بشأن التهديدات التي تمثّلها الصين، روسيا، إيران، والإرهاب العالمي».

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب اختيار الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي، سفيرا لواشنطن لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويمضي الرئيس الأميركي المنتخب في اختيار مسؤولي إدارته المقبلة معيّنا في مناصب رئيسية مقربين منه معروفين بنهجهم المتشدد حيال الصين، على غرار سيناتور فلوريدا النافذ ماركو روبيو الذي يرجح توليه وزارة الخارجية.

ويدعو روبيو أيضا إلى تشديد العقوبات الأميركية على إيران.