للمرة الثانية خلال ساعات.. حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية

العالم - لبنان

وأعلنت المقاومة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، للمرة الثانية، مهاجمة قاعدة الكرياه مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب بصواريخ باليستية من نوع قادر 2، مؤكدة إصابة أهدافها بدقة.

وأوردت المقاومة في بيانها:

"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:15 من مساء اليوم الأربعاء 13-11-2024، وللمرّة الثانية، قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 120 كلم، في مدينة "تل أبيب"، بصواريخ باليستيّة من نوع "قادر 2"، وأصابت أهدافها بدقّة".

وفي وقت سابق اليم استهدفت المقاومة اللبنانية قاعدة الكرياه مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في مدينة تل أبيب بمسيرات انقضاضية نوعية، وذلك للمرة الاولى، عند الساعة 3.30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء.