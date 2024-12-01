كاميرا العالم توثق عودة سيدة لبنانية لمنزلها في الجنوب رغم المخاطر

العالم – خاص بالعالم



وتواجدت كاميرا العالم في بلدة دبين التي لا تبعد سوى كيلومترات قليله عن الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأشار حسين عز الدين مراسل العالم في الجنوب اللبناني إلى تلك القرية التي لم يسلم منها شيء حتى المسجد الذي أغار عليه الطيران الإسرائيلي وبسلاح أمريكي مشيرا إلى بعض اللافتات التي علقت على هذا الجدران هذه اللافتات التي توحي بأن كل سلاح كان يستهدف هذه المناطق كان سلاحا امريكيا.

إحدى السيدات من بلدة دبين تروي لنا قصة عودتها رغم كل المخاطر حيث أن هذه البلدة كان لها نصيب أكبر من الغارات كونها لا تبعد سوى 2 كيلومتر عن اقرب نقطة حدودية خلفها الخيام ومن ثم الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا الجولان السوري المحتل من قرية دبين على الحافة الأمامية اللبنانية الفلسطينية.

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