تفاصيل زيارة كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية إلى لبنان

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه بعد تلك الزيارة للسيد لاريجاني إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أيضا، وتم البحث والتطرق الى آخر الأوضاع الراهنة والمستجدات لاسيما التصعيد الذي يقوم به كيان الإحتلال الإسرائيلي في عدوانه على لبنان، وصرّح بعدها السيد لاريجاني بأنه جرى التداول والبحث بكل المستجدات لاسيما تطبيق القرار 1701.

وتواجدت كاميرا العالم في السفارة الإيرانية في بيروت حيث كان هناك اجتماع وسيعقد السيد لاريجاني اجتماع آخر لكل الأحزاب والقوى الوطنية في لبنان.



حركة الجهاد الاسلامي: الدبلوماسية الايرانية حاضرة

وفي لقاء مع السيد إحسان عطايا القيادي في حركة الجهاد الاسلامي وحول تقييمه لزيارة السيد لاريجاني للبنان اليوم أكد عطايا أن الدبلوماسية الإيرانية لم تهدأ منذ العدوان على غزة، أي منذ 27 تشرين الاول عام 2023 وحتى اليوم، لذلك الدبلوماسية الايرانية حاضرة بقوة وتعمل من أجل وقف هذا العدوان.



ونوه عطايا أن الجمهورية الاإسلامية الإيرانية في الوقت نفسه داعم اساس للمقاومة ولقوى المقاومة في المنطقة منوها أن هذه الزيارة أهميتها تكمن في هذه الرسالة الواضحة التي توجهها الى كل العالم بأن إيران ما زالت تقف مع المقاومة بقوة وهي تأتي لدعم هذه المقاومة بشكل كامل، وتؤكد على استمرارية هذا الدعم واستمرارية السعي من أجل وقف العدوان الهمجي الوحشي على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي يدفع ثمنه اليوم الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير كبير هائل في الأبنية السكنية في المباني وفي المؤسسات والمراكز الصحية والاعلامية والدفاع المدني وما الى ذلك من مؤسسات.

ولف عطايا إلى أن العالم كله يتفرج اليوم ولم يحرك ساكنا وكل من كان يسعى ويتحدث ويتباهى فيه عن حقوق الانسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة تبين أن كل هذه الإدعاءات فارغة، وأنها الوجه الحقيقي لهذه الحضارة المتوحشه هي قتل الاطفال وقتل النساء وسفك الدماء دماء المدنيين في هذا العالم.

وكان قد التقى كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية في إيران علي لاريجاني، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في العاصمة بيروت، صباح اليوم الجمعة.

وبحث مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حول وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقضايا ثنائية.

وأكد علي لاريجاني خلال لقائه نبيه بري، على وقوف إيران إلى جانب لبنان حكومة وجيشا ومقاومة في مواجهة عدوان الكيان المجرم.

وعرض الجانبان للجهود المبذولة لـ"وقف إطلاق النار وتعزيز صمود النازحين اللبنانيين، إضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك".

ووصل كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية في ايران، علي لاريجاني، صباح اليوم الجمعة، الى مطار بيروت الدولي، بعد ختام زيارته الى العاصمة السورية دمشق.

هذا والتقى مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني، اليوم الجمعة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عقب وصوله الى بيروت، صباح اليوم الجمعة.

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