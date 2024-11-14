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العثور على كنز قديم خلال مراسم دفن رجل تركي

العثور على كنز قديم خلال مراسم دفن رجل تركي
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن عثور سكان قرية طرسوس التركية على كنز قديم، يتكون من إبريق وقطع نقدية أثناء مراسم دفن أحد الموتى في القرية.

العالم - منوعات

وفي تفاصيل الحادثة، عثر القرويون أثناء حفر قبر للرجل المتوفى، على جسم صلب في الأرض، ليتبين أنه إبريق خزفي متصدع، وبعد إخراج الإبريق من مكانه ، كما أنه مملوء بعدد كبير من القطع النقدية الفضية القديمة.

وبلغ عدد القطع النقدية بعد احتسابها 1100 قطعة، وقام سكان القرية على الفور بإبلاغ أبلغوا الشرطة عن الاكتشاف، وقدموا إلى الموقع برفقة موظفي المتحف المحلي.

وتعتزم إدارة المتحف إجراء دراسة مفصلة عن هذه القطع لتحديد عمرها ومصدرها المحتمل وأهميتها التاريخية، بحسب مقال نشر على موقع على "تركيا اليوم".

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