شاهد.. مراسل العالم: تصعيد عسكري متواصل في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسلنا إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقتي الفاخورة والتوبة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أكد ارتقاء شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين عند مفترق بهلول غرب مدينة غزة.

وبشأن الاوضاع الميدانية في وسط القطاع، قال مراسلنا إن طائرات الاحتلال استهدفت بغارة منزلا في "بلوك 12" بمخيم البريج، كما أكد أن قوات الاحتلال اطلقت قذائف دخانية في شمال غربي مخيم النصيرات، وأفاد أيضاً بارتقاء 3 فلسطينيين، بينهم طفلة وامرأة في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بمدينة دير البلح.