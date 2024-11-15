حزب الله يدك قاعدة 'الكرياه' وسط 'تل أبيب'

العالم - لبنان

وتواصل المقاومة الاسلامية استهداف تجمعات الإحتلال في المستوطنات في إطار معركة أولي البأس، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.



في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، تواصل المُقاومة الإسلامية اليوم جمعة عملياتها البطولية مستهدفة المستوطنات والقواعد "الإسرائيلية" وتجمعات جنود الاحتلال.

وفي ما يلي بيانات المقاومة الإسلامية:

بيان رقم 1:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية، عند الساعة 12:15 من ليل الخميس – الجمعة 15-11-2024، قاعدة شراغا (المقر الاداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15-11-2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 2:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الجمعة 15-11-2024، قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15-11-2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 3:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15-11-2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 4:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15 - 11 - 2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 5:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15 - 11 - 2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 6:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15 - 11 - 2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 7:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15 - 11 - 2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 8:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15-11-2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 9:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15 - 11 - 2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 10:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة مارون الراس، بمحلّقة انقضاضية كبيرة، وأصابت هدفها بدقّة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15 - 11 - 2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 11:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من ظهر اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 15 - 11 - 2024‏

‏12 جمادى الأولى 1446 هـ