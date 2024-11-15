حزب الله يدك قاعدة 'الكرياه' وسط 'تل أبيب'

العالم - لبنان
وتواصل المقاومة الاسلامية استهداف تجمعات الإحتلال في المستوطنات في إطار معركة أولي البأس، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.
في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، تواصل المُقاومة الإسلامية اليوم جمعة عملياتها البطولية مستهدفة المستوطنات والقواعد "الإسرائيلية" وتجمعات جنود الاحتلال.
وفي ما يلي بيانات المقاومة الإسلامية:
بيان رقم 1:
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية، عند الساعة 12:15 من ليل الخميس – الجمعة 15-11-2024، قاعدة شراغا (المقر الاداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15-11-2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 2:
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الجمعة 15-11-2024، قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15-11-2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 3:
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15-11-2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 4:
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15 - 11 - 2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 5:
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15 - 11 - 2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 6:
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15 - 11 - 2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 7:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15 - 11 - 2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 8:
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الجمعة 15-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15-11-2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 9:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من صباح اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15 - 11 - 2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 10:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة مارون الراس، بمحلّقة انقضاضية كبيرة، وأصابت هدفها بدقّة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15 - 11 - 2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ
بيان رقم 11:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من ظهر اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 15 - 11 - 2024
12 جمادى الأولى 1446 هـ